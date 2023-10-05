Serhat Gülpınar: ''Tuzlaspor maçını almak istiyoruz'

Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Tuzlaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik direktör Serhat Gülpınar yönetiminde Aktepe Stadı'nda toplanan eflatun-beyazlı takım, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.



Daha sonra düz alanda koşu yapan futbolcular, pas ve şut çalışması gerçekleştirdi. İdman, çift kale maçla sona erdi.



Gülpınar: "Kazanmak için herkes elinden geleni yapacak"



Tuzlaspor maçıyla ilgili AA muhabirine konuşan teknik direktör Serhat Gülpınar, sezonun ilk 7 haftalık bölümünde oynadıkları futboldan memnun olduklarını belirtti.



"Tuzlaspor, alınan sonuçlara bakılmaksızın oyuncu kalitesi anlamında çok iyi bir takım." diyen Gülpınar, "Rakibi analiz ederken fert fert baktığınızda, gerçekten kaliteli oyuncuları var. Bu ligi bilen oyuncular. Sıralamadaki yeri kesinlikle kimseyi kandırmasın. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız." ifadelerini kullandı.



Gülpınar, iç sahada oynayacakları bu maçı kazanmak zorunda olduklarını belirterek, "Çok ciddi bir maç olacak. Kazanmak için sahada oyuncularımız, kenarda da biz, herkes elinden geleni yapacak. İnşallah hep birlikte Tuzlaspor maçını almak istiyoruz. Kazanmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.



Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor maçı, 8 Ekim Pazar günü Aktepe Stadı'nda saat 13.30 başlayacak ve karşılaşmada hakem Yunus Dursun düdük çalacak.



