Serhat Akın'ın Anderlecht anısı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile oynayacağı karşılaşma öncesi, kariyerinde iki takımda da forma giymiş Serhat Akın açıklamalarda bulundu.
Belçika basınına konuşan Serhat Akın, Fenerbahçe'nin ilk aşkı olduğunu dile getirdi.
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu yaptığı kısa açıklamada ''Anderlecht, Fenerbahçe'den sonra 2. aşkım. 6 yaşından bu yana tuttuğum Fenerbahçe'yi bırakıp Anderlecht'e transfer olmak çok zordu. Ama Anderlecht'te çok güzel günler geçirdim, çok iyi arkadaşlıklar kurdum. Takımdaki Arjantinliler bana 'Büyük burun' derlerdi'' ifadelerini kullandı.
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Belçika basınına konuşan Serhat Akın, Fenerbahçe'nin ilk aşkı olduğunu dile getirdi.
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu yaptığı kısa açıklamada ''Anderlecht, Fenerbahçe'den sonra 2. aşkım. 6 yaşından bu yana tuttuğum Fenerbahçe'yi bırakıp Anderlecht'e transfer olmak çok zordu. Ama Anderlecht'te çok güzel günler geçirdim, çok iyi arkadaşlıklar kurdum. Takımdaki Arjantinliler bana 'Büyük burun' derlerdi'' ifadelerini kullandı.
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