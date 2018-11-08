Warning: mysql_connect(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/superspo/new_sx/_inc/dbcon.inc on line 37

Warning: mysql_connect(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/superspo/new_sx/_inc/dbcon.inc on line 37

Warning: mysql_set_charset() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /home/superspo/new_sx/_inc/dbcon.inc on line 45
Serhat Akın'ın Anderlecht anısı
  •  
    10 maddede G.Saray taraftarının acil istekleri
  •  
    F.Bahçe'de tarihi proje! Dünyada bir ilk olacak
  •  
    Kartal'da Karius zirvesi! "İhtar, ceza verebiliriz"
  •  
    İşte Terim-Tedesco'nun
    o TRANSFER konuşması
  •  
    "Gomis" için Devler Ligi ve Süper Lig iddiası var!

Serhat Akın'ın Anderlecht anısı

Serhat Akın, Fenerbahçe - Anderlecht maçı öncesi Belçika basınına açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Serhat Akın'ın Anderlecht anısı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Kasım 2018 12:26
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile oynayacağı karşılaşma öncesi, kariyerinde iki takımda da forma giymiş Serhat Akın açıklamalarda bulundu.

Belçika basınına konuşan Serhat Akın, Fenerbahçe'nin ilk aşkı olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu yaptığı kısa açıklamada ''Anderlecht, Fenerbahçe'den sonra 2. aşkım. 6 yaşından bu yana tuttuğum Fenerbahçe'yi bırakıp Anderlecht'e transfer olmak çok zordu. Ama Anderlecht'te çok güzel günler geçirdim, çok iyi arkadaşlıklar kurdum. Takımdaki Arjantinliler bana 'Büyük burun' derlerdi'' ifadelerini kullandı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
EN ÇOK YORUMLANANLAR
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için