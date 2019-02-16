Serhat Akın'dan hakem göndermesi!

Fenerbahçe'nin Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sarı lacivertli takımın eski oyuncularından Serhat Akın'dan dikkat çeken paylaşımlar geldi.
Serhat Akın, karşılaşmanın öncesinde Fenerbahçe'nin 11'ini beğendiğini belirtti ancak maçın ardından Fenerbahçe'nin hakemleri eleştirmesine göndermede bulundu.
Eski futbolcu, 1-1 biten maçın ardından ''Merak ediyorum bugünde mi hakem suçlu?'' tweetini attı.
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Serhat Akın, karşılaşmanın öncesinde Fenerbahçe'nin 11'ini beğendiğini belirtti ancak maçın ardından Fenerbahçe'nin hakemleri eleştirmesine göndermede bulundu.
Eski futbolcu, 1-1 biten maçın ardından ''Merak ediyorum bugünde mi hakem suçlu?'' tweetini attı.
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