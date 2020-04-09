Serhat Akın'dan Ali Koç - Aziz Yıldırım kıyası!

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve performansıyla taraftarın unutamadı isimler arasına giren Serhat Akın, sosyal medyada sarı-lacivertli takımın eski başkanı Aziz Yıldırım hakkında konuştu.İşte Serhat Akın'ın yayındaki o sözleri...Benim zamanımda menajer yok. Aziz Yıldırım menajer sokmuyor kulübe. Benim zamanımda sosyal medya yoktu bir de. Aziz Yıldırım, Samandıra'ya geldiğinde herkes dolabın içine saklanıyordu. Kimse odadan çıkmıyordu.Aziz başkan büyük başkan. Ben çok iyi anlaşamıyordum. Ben Ali Koç'u çok destekleyen ve hala seven birisiyim. Ancak Aziz Yıldırım başkan gibi başkandı. Fenerbahçe'nin önüne kimseyi geçirmiyordu. Win-Win programları mesela Aziz Yıldırım döneminde olmazdı. Kapının önünden geçirmezdi. O konuda çok net tavırları vardı.Bizim zamanımızda dava farklıydı. Arma için oynanırdı. Sadece Fenerbahçe'de değil. Beşiktaş, Galatasaray oralarda da böyleydi. Parayı kenara bırakıyorduk. Başkan sinirleniyordu 3 ay para vermiyordu. Kimse konuşmazdı parayı.