Serhat Akın: "Pereira Fenerbahçe'nin hocası değil"

Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor'a 2-1 kaybetmesinin ardından Serhat Akın, sarı-lacivertlilerin hocası Vitor Pereira'yı eleştirdi.

Haber; Sporx.com
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Serhat Akın: 'Pereira Fenerbahçe'nin hocası değil'
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31 Ekim 2021 00:43
Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de, teknik direktör Vitor Pereira da karşılaşmanın ardından eleştirilerden nasibini aldı.

Sarı-Lacivertlilerin eski futbolcularından Serhat Akın, sosyal medya hesabından Portekizli hoca için, "Sezon başında söyledim Pereira Fenerbahçe hocası değil diye herkes saldırdı bana devam vardır bir bildiği diye bir sezon da boşa gider" ifadelerini kullandı.

"GUARDIOLA YAPTINIZ!"

Vitor Pereira ile ilgili bir paylaşım daha yapan Akın, "Alt yapı hocasını Guardiola yaptınız ya yazıklar olsun" yazdı.

İşte Serhat Akın'ın o paylaşımları:





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