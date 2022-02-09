Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Serhat Akın, 90+4'te Ramazan Civelek'in golüyle Kayserispor'un Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçın ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın sözlerine tepki gösterdi.



İsmail Kartal'in sık sık '3 kulvarda devam ediyoruz' sözleri ve maç sonunda 'Oyunumuz gelişiyor, objektif olan bunu görebilir' ifadelerine sinirlenen Serhat Akın, art arda şu paylaşımları yaptı:



"Şimdi kaç kulvar kaldı yarışta olduğumuz?"



"Fenerbahçe'nin oyunu gelişiyor, objektif olanlar bunu görüyor' demiş değerli hocamız!!!!! Evin karşısında inşaat var şimdi ordan geliyorum iki abiye sordum, 'Serhatım vallahi gelişen bir şey yok' dediler. Sizin düşünceniz ne?"



