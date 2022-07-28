Serhat Akın çıldırdı; 'Bu nasıl maç?'

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, sarı lacivertli ekibin Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği maç esnasında ve sonrasında dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.



Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki futbolunu, "Bu Fenerbahçe bu sene çok can yakar" diyerek yorumlayan Serhat Akın, soyunma odasına golsüz eşitlikle gidilmesinin ardından, "İlk yarının hakkı bu skor değildi bence…" ifadelerini kullandı.



Ukrayna temsilcisinin ilk golünden sonra adeta isyan eden Serhat Akın, "Kadıköy'de büyü var bunun başka açıklaması yok bu nasıl maç kafayı yiyeceğim!" paylaşımını yaptı.





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