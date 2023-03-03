Sergio Scariolo: "Fenerbahçe, Final-Four'u hak ediyor"

THY Euroleague'de deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya 104-72 mağlup olan Virtus Bologna'da başantrenör Sergio Scariolo, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sergio Scariolo: 'Fenerbahçe, Final-Four'u hak ediyor'
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03 Mart 2023 23:34
Virtus Segafredo Bologna Başantrenörü Sergio Scariolo, Fenerbahçe Beko'ya 104-72 mağlup oldukları maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'den övgü ile söz eden Scariolo, "Söyleyecek çok fazla bir şey yok, Fenerbahçe çok daha iyiydi. Çok iyi top kullandılar, Dörtlü Final'e gitmeyi hak eden bir takım olduklarını gösterdiler. Biz ise hatalarımızdan ders alıp yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
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