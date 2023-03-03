Sergio Scariolo: 'Fenerbahçe, Final-Four'u hak ediyor'

Virtus Segafredo Bologna Başantrenörü Sergio Scariolo, Fenerbahçe Beko'ya 104-72 mağlup oldukları maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Fenerbahçe'den övgü ile söz eden Scariolo, "Söyleyecek çok fazla bir şey yok, Fenerbahçe çok daha iyiydi. Çok iyi top kullandılar, Dörtlü Final'e gitmeyi hak eden bir takım olduklarını gösterdiler. Biz ise hatalarımızdan ders alıp yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

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