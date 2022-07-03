Sergio Rodriguez, Real Madrid'e dönüyor!

Geçtiğimiz sezon THY Euroleague'i finalde Anadolu Efes'e kaptıran Real Madrid, gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalara başladı.



Son olarak Olimpia Milano'da forma giyen eski oyuncusu Sergio Rodriguez'i kadrosuna katmak için çalışmalara başlayan Real Madrid, Rudy Fernandez, Sergio Llull ve Sergio Rodriguez üçlüsünü yeniden bir araya getirmeyi hedefliyor.



36 yaşındaki Rodriguez, 34 yaşındaki Llull ve 37 yaşındaki Fernandez'in yanı sıra bir başka veteran oyun kurucu Fabien Causeur'ü de kadrosunda tutmak isteyen Real Madrid'in takıma taze kan olarak da Mario Hezonja ve Dzanan Musa'yı katmak istediği ifade edildi.



36 yaşındaki tecrübeli oyun kurucu Sergio Rodriguez, geçtiğimiz sezon Olimpia Milano formasıyla THY Euroleague'de 8.3 sayı, 4.5 asist ve 2.3 ribaunt ortalamaları yakaladı.





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