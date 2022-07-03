Sergio Rodriguez, Real Madrid'e dönüyor!

THY Euroleague ekiplerinden Real Madrid, eski oyuncusu Sergio Rodriguez'i yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Sergio Rodriguez, Real Madrid'e dönüyor!
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03 Temmuz 2022 16:09
Geçtiğimiz sezon THY Euroleague'i finalde Anadolu Efes'e kaptıran Real Madrid, gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalara başladı.

Son olarak Olimpia Milano'da forma giyen eski oyuncusu Sergio Rodriguez'i kadrosuna katmak için çalışmalara başlayan Real Madrid, Rudy Fernandez, Sergio Llull ve Sergio Rodriguez üçlüsünü yeniden bir araya getirmeyi hedefliyor.

36 yaşındaki Rodriguez, 34 yaşındaki Llull ve 37 yaşındaki Fernandez'in yanı sıra bir başka veteran oyun kurucu Fabien Causeur'ü de kadrosunda tutmak isteyen Real Madrid'in takıma taze kan olarak da Mario Hezonja ve Dzanan Musa'yı katmak istediği ifade edildi.

36 yaşındaki tecrübeli oyun kurucu Sergio Rodriguez, geçtiğimiz sezon Olimpia Milano formasıyla THY Euroleague'de 8.3 sayı, 4.5 asist ve 2.3 ribaunt ortalamaları yakaladı.

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