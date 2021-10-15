Sergio Rodriguez: 'Anadolu Efes harika bir takım'

Turkish Airlines EuroLeague'in 4. hafta mücadelesinde temsilcilerimizden Anadolu Efes, İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan'a konuk olacak. Milan'ın yıldızlarından Sergio Rodriguez, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.



Anadolu Efes hakkında övgü dolu ifadeler kullanan İspanyol yıldız, "Son Avrupa şampiyonu ile oynuyoruz. Harika oyunculardan kurulu harika bir takım. Bizim açımızdan onları daha da tehlikeli hale getirecek bazı zorluklar yaşıyorlar. Bu yüzden maçı kazanmak adına ayrıntılara son derece dikkat etmek çok önemli" dedi.









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