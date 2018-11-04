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Sergio Ramos'tan zafer sonrası taraftara mesaj!

Real Madrid'in Valladolid'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ikinci golünü atan Sergio Ramos, maç sonu taraftara mesaj yolladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Sergio Ramos'tan zafer sonrası taraftara mesaj!
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04 Kasım 2018 01:04
La Liga'da 11. haftada Valladolid'i 2-0 mağlup eden Real Madrid'de kaptan Sergio Ramos, taraftarın ıslıklaması hakkında konuştu.

"TEKRAR GÜVEN SAĞLAYABİLİRİZ"

Taraftarların hislerini anladıklarını vurgulayan Sergio Ramos, "Taraftarların hislerini ve ıslıklamalarının sebebini anlıyoruz. Bunu değiştirmemiz gerek. İyi sonuçlarla, taraftarın bize güvenini tekrar sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

"SAKİN OLMAK GEREK"

Sakin kalmaları gerektiğini dile getiren Sergio Ramos, "Başarısız olunduğunda sakin kalmalıyız. Belirsizlik varken daha da sakin olmak gerek. Genlerimizle gurur duyuyoruz." dedi.

Gol sevincini açıklayan Ramos, "Kötü durumda olan ve hasta yatan kardeşime hediye etmek istedim" şeklinde konuştu.

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