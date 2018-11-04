Sergio Ramos'tan zafer sonrası taraftara mesaj!

La Liga'da 11. haftada2-0 mağlup edenkaptan, taraftarın ıslıklaması hakkında konuştu.Taraftarların hislerini anladıklarını vurgulayan Sergio Ramos, "Taraftarların hislerini ve ıslıklamalarının sebebini anlıyoruz. Bunu değiştirmemiz gerek. İyi sonuçlarla, taraftarın bize güvenini tekrar sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.Sakin kalmaları gerektiğini dile getiren Sergio Ramos, "Başarısız olunduğunda sakin kalmalıyız. Belirsizlik varken daha da sakin olmak gerek. Genlerimizle gurur duyuyoruz." dedi.Gol sevincini açıklayan Ramos, "Kötü durumda olan ve hasta yatan kardeşime hediye etmek istedim" şeklinde konuştu.