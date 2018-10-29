Sergio Ramos'tan Conte sorusuna yanıt

'in başarılı savunma oyuncusu, El Clasico'daki yenilginin ardından teknik direktör tartışmalarıyla ilgili açıklamalada bulundu.Sergio Ramos, bir basın mensubunun teknik direktör'nin geleceği ile ilgili sorduğu soruyu yanıtladı.Tecrübeli savunma oyuncusu, Julen Lopetegui yerine Conte'nin geçeceği yönünde sorulan soruyusözleriyle yanıtladı.Ramos konuyla ilgili son olarakşeklinde konuştu.Real Madrid'in Barcelona karşısındaki ağır yenilgi sonrasında teknik direktör Julen Lopetegui ile yollarını ayırması bekleniyor.