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Sergio Ramos'tan Conte sorusuna yanıt

Sergio Ramos, Real Madrid'de koltuğu tartışılan Julen Lopetegui hakkında ilginç açıklamalar yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Sergio Ramos'tan Conte sorusuna yanıt
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29 Ekim 2018 15:01
Real Madrid'in başarılı savunma oyuncusu Sergio Ramos, El Clasico'daki yenilginin ardından teknik direktör tartışmalarıyla ilgili açıklamalada bulundu.

Sergio Ramos, bir basın mensubunun teknik direktör Julen Lopetegui'nin geleceği ile ilgili sorduğu soruyu yanıtladı.

Tecrübeli savunma oyuncusu,  Julen Lopetegui yerine Conte'nin geçeceği yönünde sorulan soruyu ''Yönetimin aldığı kararlara saygı göstermeliyiz. Söyleyebileceğim bu'' sözleriyle yanıtladı.

Ramos konuyla ilgili son olarak ''Bugüne kadar tüm teknik direktörlerle iyi ilişkilerim oldu ancak bu konular hassas. Bu nedenle kenarda kalmam daha doğru'' şeklinde konuştu.

Real Madrid'in Barcelona karşısındaki ağır yenilgi sonrasında teknik direktör Julen Lopetegui ile yollarını ayırması bekleniyor.



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