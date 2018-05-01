Sergio Ramos'tan Barcelona'ya gönderme!

'in tecrübeli kaptanı, La Liga'da şampiyon olan Barcelona'yı kızdıracak sözler kullandı.La Liga'da bitime 4 hafta kala namağlup bir şekilde şampiyonluğunu garantileyen ve Kral Kupası'nı da kazanan Barcelona hakkında konuşan Ramos, ''Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak, yerel ligde 2 kupa birden kazanmaktan daha büyük başarı. Barcelona iyi bir sezon geçirdi, 2 kupa kazandı. Bence iki takım da bu sezon başarılı.'' sözlerini kullandı.Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Bayern Münih maçına odaklandıklarını söyleyen İspanyol futbolcu, ''Barça şampiyon oldu ama maç başında bu yüzden onları tebrik edecek değiliz. Biz, Şampiyonlar Ligi'nde Almanları eleyip finale gitmeye odaklandık'' dedi.