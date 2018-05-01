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Sergio Ramos'tan Barcelona'ya gönderme!

Real Madrid kaptanı Sergio Ramos, La Liga'da şampiyonluğunu garantileyen Barcelona hakkında açıklamalara bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Sergio Ramos'tan Barcelona'ya gönderme!
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01 Mayıs 2018 05:45
Real Madrid'in tecrübeli kaptanı Sergio Ramos, La Liga'da şampiyon olan Barcelona'yı kızdıracak sözler kullandı.

''ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANMAK DAHA BÜYÜK BAŞARI''

La Liga'da bitime 4 hafta kala namağlup bir şekilde şampiyonluğunu garantileyen ve Kral Kupası'nı da kazanan Barcelona hakkında konuşan Ramos, ''Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak, yerel ligde 2 kupa birden kazanmaktan daha büyük başarı. Barcelona iyi bir sezon geçirdi, 2 kupa kazandı. Bence iki takım da bu sezon başarılı.'' sözlerini kullandı.

''BİZ, ALMANLARI ELEMEYE ODAKLANDIK''

Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Bayern Münih maçına odaklandıklarını söyleyen İspanyol futbolcu, ''Barça şampiyon oldu ama maç başında bu yüzden onları tebrik edecek değiliz. Biz, Şampiyonlar Ligi'nde Almanları eleyip finale gitmeye odaklandık'' dedi.



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