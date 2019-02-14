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Sergio Ramos: "VAR'ın savunucusuyum, adil..."

Real Madrid'in tecrübeli stoperi Sergio Ramos, Ajax'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından VAR sistemine övgülerde bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Sergio Ramos: 'VAR'ın savunucusuyum, adil...'
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14 Şubat 2019 01:18
Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı 2-1 mağlup eden Real Madrid'de kaptan Sergio Ramos maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"DAHA ADİL OLACAK"

Mücadelenin 37. dakikasında Tagliafico'nun golünün iptal edilmesine değinen Ramos, "Ben, VAR sisteminin savunucusuyum. Yavaş yavaş futbol daha adil hale gelecek. Bu maçta da önemli bir gol iptal edildi" dedi.

"MUTLU UYANIYORUM"

Real Madrid formasıyla 600. maçına çıkan Ramos, "Bu sayıya ulaşmak kolay değil. Umarım çok daha fazla giyerim. Her gün bu takımın kaptanı olma mutluluğuyla uyanıyorum" şeklinde konuştu.

Maçı 2-1 kazanan Real Madrid, rövanşta Ajax'ı Santiago Bernabeu'da ağırlayacak.

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