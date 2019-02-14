Sergio Ramos: 'VAR'ın savunucusuyum, adil...'

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı 2-1 mağlup edenkaptanmaçın ardından açıklamalarda bulundu.Mücadelenin 37. dakikasında Tagliafico'nun golünün iptal edilmesine değinen Ramos, "Ben, VAR sisteminin savunucusuyum. Yavaş yavaş futbol daha adil hale gelecek. Bu maçta da önemli bir gol iptal edildi" dedi.Real Madrid formasıyla 600. maçına çıkan Ramos, "Bu sayıya ulaşmak kolay değil. Umarım çok daha fazla giyerim. Her gün bu takımın kaptanı olma mutluluğuyla uyanıyorum" şeklinde konuştu.Maçı 2-1 kazanan Real Madrid, rövanşta Ajax'ı Santiago Bernabeu'da ağırlayacak.