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Sergio Ramos: "Utanç verici!"

UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere'ye evinde 3-2 mağlup olan İspanya'da tecrübeli oyuncu Sergio Ramos, mücadeleyi utanç verici olarak yorumladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Sergio Ramos: 'Utanç verici!'
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16 Ekim 2018 01:31
İspanya'nın yıldız futbolcusu Sergio Ramos, UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere'ye 3-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Sergio Ramos'un açıklamaları;

"İkinci yarıdaki oyundan memnunum. İlk yarıdaki kötü oyunumuzu unutmayı başardık. Geri dönebilirdik"

UTANÇ VERİCİ

"Bu mağlubiyet utanç verici. Uzun bir yenilmeme serisi sona erdi. Şimdi her şeyi unutmamız gerekiyor. Önümüzde önemli bir maç var"

ÖNEMLİ BİR RAKİP

"İngiltere çok önemli bir rakip. Çok tehlikeli oyunculara sahipler. İlk bölümü harika oynadılar. Geri dönüşümüz yeterli olmadı"

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