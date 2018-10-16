Sergio Ramos: 'Utanç verici!'

İspanya'nın yıldız futbolcusu, UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere'ye 3-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu."İkinci yarıdaki oyundan memnunum. İlk yarıdaki kötü oyunumuzu unutmayı başardık. Geri dönebilirdik""Bu mağlubiyet utanç verici. Uzun bir yenilmeme serisi sona erdi. Şimdi her şeyi unutmamız gerekiyor. Önümüzde önemli bir maç var""İngiltere çok önemli bir rakip. Çok tehlikeli oyunculara sahipler. İlk bölümü harika oynadılar. Geri dönüşümüz yeterli olmadı"