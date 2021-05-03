Sergio Ramos'un veliahtı Marquinhos!

Real Madrid, 16 yıl sonra Sergio Ramos ile yolları ayırmaya ve yerine 65 milyon euro karşılığında Paris Saint-Germain'den Marquinhos'u transfer etmeye hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Sergio Ramos'un veliahtı Marquinhos!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mayıs 2021 14:59
Real Madrid, 35 yaşına gelen Sergio Ramos'un veliahtını Paris'te buldu; Marquinhos...

Mundo Deportivo ve L'Equipe'te yer alan habere göre; Ramos'un temsilcileri ve Real Madrid yönetimi arasındaki bağlar giderek kopuyor. Yeni sözleşme konuşmasında anlaşma sağlanamaması nedeniyle 16 yıllık birliktelik sona ermeye yaklaşıyor.

Sergio Ramos'un yerine yeni stoper arayan Real Madrid de rotasını Paris'e çevirdi. 12 ay önce Paris Saint-Germain ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalayan Marquinhos için Real Madrid, istenen 65 milyon euro bonservisi ödemeye hazır...

Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren David Alaba ile anlaşan Real Madrid, Raphael Varane ile de yeni sözleşme imzalayarak 26 yaşındaki Marquinhos ile birlikte uzun yıllar boyunca savunmasını garanti altına almayı amaçlıyor.

Corinthians altyapısından yetişen Marquinhos, 2012'de Roma ile Avrupa'ya adım attı. 2013 yazında 31.4 milyon euro karşılığı Paris Saint-Germain'e transfer olan Marquinhos, Fransız kulübünde Thiago Silva'nın ayrılığının ardından kaptanlığa kadar yükseldi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.