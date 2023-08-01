Sergio Ramos'un transfer ihtimalleri

PSG'den ayrıldıktan sonra henüz herhangi bir takımla anlaşmayan Sergio Ramos'un kararı merakla bekleniyor.
İspanyol basını, transfer döneminin bitmesine 1 ay kala herhangi bir takımla anlaşmayan Sergio Ramos'un durumunu mercek altına aldı.
SERGIO RAMOS & GALATASARAY
37 yaşındaki yıldız stoper, Mauro Icardi'nin Galatasaray'a imza attığı paylaşımına Instagram'dan beğeni atınca büyük heyecan yarattı.
Victor Nelsson'un takımdan ayrılma ihtimali olduğu uzun süredir bilinirken sarı kırmızılı yönetimin Sergio Ramos konusunda sürpriz bir girişimde bulunabileceği ifade ediliyor.
MESSI'NİN KARŞISINA RAKİP OLABİLİR
37 yaşındaki deneyimli savunmacının bir çok teklif almasına rağmen kararını vermediği belirtiliyor. Özellikle MLS ve Suudi Arabistan ekiplerinin gözdesi olan Ramos için Messi'nin takımının karşısına rakip olabilecek bir ekibin devreye girebileceği ifade ediliyor.
SEVILLA İSTEMEDİĞİNİ AÇIKLADI
Altyapısından yetiştiği Sevilla'ya dönme umudu olan Ramos'a kulübün en yetkili isminden kısa süre önce yanıt gelmişti. Sevilla'nın Başkan Vekili José María del Nido Carrasco yaptığı açıklamada, "Onunla çok iyi ilişkilerimiz var, o bizim akademimizden çıkan harika bir oyuncu ama kendisiyle transfer konusunda herhangi bir görüşmemiz veya transfer hamlemiz olmayacak" sözlerini kullandı.
İspanyol basını, transfer döneminin bitmesine 1 ay kala herhangi bir takımla anlaşmayan Sergio Ramos'un durumunu mercek altına aldı.
SERGIO RAMOS & GALATASARAY
37 yaşındaki yıldız stoper, Mauro Icardi'nin Galatasaray'a imza attığı paylaşımına Instagram'dan beğeni atınca büyük heyecan yarattı.
Victor Nelsson'un takımdan ayrılma ihtimali olduğu uzun süredir bilinirken sarı kırmızılı yönetimin Sergio Ramos konusunda sürpriz bir girişimde bulunabileceği ifade ediliyor.
MESSI'NİN KARŞISINA RAKİP OLABİLİR
37 yaşındaki deneyimli savunmacının bir çok teklif almasına rağmen kararını vermediği belirtiliyor. Özellikle MLS ve Suudi Arabistan ekiplerinin gözdesi olan Ramos için Messi'nin takımının karşısına rakip olabilecek bir ekibin devreye girebileceği ifade ediliyor.
SEVILLA İSTEMEDİĞİNİ AÇIKLADI
Altyapısından yetiştiği Sevilla'ya dönme umudu olan Ramos'a kulübün en yetkili isminden kısa süre önce yanıt gelmişti. Sevilla'nın Başkan Vekili José María del Nido Carrasco yaptığı açıklamada, "Onunla çok iyi ilişkilerimiz var, o bizim akademimizden çıkan harika bir oyuncu ama kendisiyle transfer konusunda herhangi bir görüşmemiz veya transfer hamlemiz olmayacak" sözlerini kullandı.