Sergio Ramos'un sahalara dönüş tarihi uzadı

PSG'nin flaş transferlerinden Sergio Ramos'un sahalara dönüş tarihinin 1 aya yakın olduğu belirtiliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Sergio Ramos'un sahalara dönüş tarihi uzadı
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09 Eylül 2021 08:38
PSG'nin yaz dönemi flaş imzalarında Sergio Ramos'un sahalar dönüş tarihi hala netlik kazanmadı.

35 yaşındaki deneyimli stoperin geçen sezondan bu yana devam eden sakatlığının devam ettiği ancak maça çıkabilecek seviyeye hala gelemediği aktarıldı. Le Parisien'e göre Sergio Ramos hayranlarının oyuncuyu sahada görmek için biraz daha beklemek zorunda kalacağı aktarılırken deneyimli stoperin Eylül ayı sonuna kadar sahaya çıkmasının zor olduğu aktarıldı.

Sergio Ramos son maçını 5 Mayıs tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye kaybettikleri maçta sahadaki yerini almıştı.


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