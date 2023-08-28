Sergio Ramos'un oturacağı ev bile belirlendi

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Sergio Ramos'un forma numarasının ve oturacağı evin belirlendiği öne sürüldü.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; EPA
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Sergio Ramos'un oturacağı ev bile belirlendi
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28 Ağustos 2023 11:48
Galatasaray'da hem Devler Ligi, hem de dev bir transfer heyecanı yaşanıyor. Sarı kırmızılı takım deplasmanda 3-2 yendiği Norveç temsilcisi Molde'yi saf dışı bırakıp Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa büyük bir gelirin sahibi olacak.

Kasaya girecek yaklaşık 25 milyon euro ile de çok konuşulacak bir transfer bitirilecek. 2005'ten 2021 yılına kadar Real Madrid'de oynadıktan sonra son iki yıl da PSG formasını terleten 37 yaşındaki İspanyol savunmacı Sergio Ramos kadroya katılacak.



STATTA İMZA TÖRENİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; bu dev transfer için sponsor bulundu. Eğer Ramos gelirse ücretinin yarısı sponsordan karşılanacak. Hatta Galatasaray'ın 4 numaralı formayı Sergio Ramos için ayırdığı, oyuncunun oturacağı villanın bile ayarlandığı iddia edildi. Galatasaray, Molde maçının ardından bu transferi bitirip Ramos'a RAMS Park'ta imza töreni yapmayı planlıyor.





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