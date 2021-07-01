"Sergio Ramos'un menajeri, PSG ile görüşmede"

Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Sergio Ramos, Paris Saint Germain'e adım adım yaklaşıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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'Sergio Ramos'un menajeri, PSG ile görüşmede'
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01 Temmuz 2021 15:35
İspanya Ligi takımlarından Real Madrid'in efsane isimlerinden biri olmaya başaran Sergio Ramos'un 1 Temmuz itibariyle kulübüyle sözleşmesi sona erdi. 35 yaşındaki İspanyol stoper için flaş bir iddia gündeme geldi.

ESPN, Real Madrid'deki 16 yıllık kariyerine sona veren Sergio Ramos'un Fransa Ligi takımlarından Paris Saint Germain ile görüştüğünü duyurdu. Sergio Ramos'un kardeşi ve menajeri Rene Ramos, PSG ile görüşmek için Paris'e gittiği duyuruldu.

Paris Saint Germain'in sportif direktörü Leonardo'nun Sergio Ramos'un önüne iyi bir proje koyduğu ve İspanyol yıldızın, Fransız kulübüne imza atmaya sıcak olduğu vurgulandı.

Ayrıca Sergio Ramos'un Real Madrid'den eski takım arkadaşları Angel Di Maria ve Keylor Navas'ın yanı sıra arkadaş olduğu Neymar'ın da PSG'de olması nedeniyle imza atmaya yakın olduğunun altı çizildi.

Kaptanlığını yaptığı Real Madrid'e 16 yıl sonra veda eden Sergio Ramos'un 10 milyon euro civarında sözleşme ile PSG'ye imza atması bekleniyor.


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