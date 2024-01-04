Sergio Ramos taraftarla tartıştı: "Kapatın çenenizi"

Sevillalı futbolcu Sergio Ramos, Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldukları maçın ardından kendisini eleştiren taraftarla tartıştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Sergio Ramos taraftarla tartıştı: 'Kapatın çenenizi'
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04 Ocak 2024 23:44
Son güncelleme 04 Ocak 2024 23:53
La Liga'da Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olan Sevilla'da kötü gidiş devam ederken şok bir olay daha yaşandı.

İspanyol ekibinin yıldız stoperi Ramos, maç sonu röportajı sırasında taraftarların eleştirilerine maruz kaldı.

Bu eleştirilere cevap veren İspanyol savunmacı, tribünlerle kısa süreli bir tartışma yaşadı.

Taraftarın tepkisine sert bir dille cevap veren Ramos, şu ifadeleri kullandı: "Biraz saygı göstermeyi öğrenin. Konuşuyoruz burada! Mümkünse artık çenenizi kapatın!"

Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybeden Sevilla, üst üste ikinci, toplamda 9. mağlubiyetini aldı. Ligde yalnızca 3 galibiyet alan İspanyol ekibi 16 puanla 16. sırada yer alıyor.

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