Sergio Ramos'tan şaşırtan transfer görüşmesi!

Mısır ekibi Zamalek'in yöneticisi Ali Hisham Nasr, bonservisi elinde olan Sergio Ramos ile görüştüklerini belirtti.



"ZAMALEK BUNU HAK EDİYOR"



Ali Hisham Nasr yaptığı açıklamada, "Zamalek büyük bir kulüp ve Sergio Ramos gibi büyük futbolcuları hak ediyor. Ramos'la yapılacak anlaşmayı sadece spor açısından değil pazarlama açısından da iyi bir seçenek olarak görüyoruz. Oyuncunun bonservisi elinde. Onu transfer etmek bize büyük fayda sağlayacak." dedi.



"MALİ FARKLAR ÇOK YOK"



Zamalek adına çalışan menajer Omar Zaalouk ise, "Sergio'nun menajeriyle temasa geçtim. Oyuncunun Mısır'a karşı bir önyargısı yok. Ramos ile kulüp arasındaki mali farklar da o kadar büyük değil. Görüşmeler henüz bitmedi." ifadelerini kullandı.



HENÜZ RESMİ TEKLİF YOK



Öte yandan As, Mısır ekibinden Sergio Ramos'a henüz resmi bir teklifin gelmediğini yazdı. Deneyimli stoplerle MLS, Suudi Arabistan ve Brezilya'dan bazı takımların ilgilendiği aktarıldı.



OYUNCUNUN RAKAMLARI



Kariyerinde Real Madrid ve PSG formaları giyen İspanyol stoper, son olarak da Sevilla'da oynamıştı. 3 dev kulüpte toplamda 816 maça çıkan Ramos, 117 gol, 42 asistlik performans sergiledi.



