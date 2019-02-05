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Sergio Ramos: ''Ronaldo ayrıldıktan sonra...''

Real Madrid'in kaptanı Ramos, katıldığı televizyon programında eski takım arkadaşı Ronaldo'nun rolünü üstlenmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Sergio Ramos: ''Ronaldo ayrıldıktan sonra...''
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05 Şubat 2019 02:47
Real Madrid'in tecrübeli kaptanı Sergio Ramos, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo'nun ayrılmasından sonra onun rolünü üstlendiğini söylerken ''Cristiano'nun ayrılmasından sonra onun rolünü üstlenmem gerekiyordu. Ben de öyle yaptım. Bundan da son derece mutluyum'' ifadelerini kullandı.

Zaman zaman agresif tavrı hatırlatılan Ramos, takım arkadaşlarıyla ilişkisinden bahsederken ''Aynı takımda oynadığım hiçbir arkadaşımı bilerek üzmemişimdir. Ama birini incittiğimiz düşünürsem gidip özür dilerim'' şeklinde konuştu.



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