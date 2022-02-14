Sergio Ramos, Real Madrid maçında yok

Paris Saint-Germain'de Sergio Ramos, Real Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında oynayamayacak.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Sergio Ramos, Real Madrid maçında yok
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14 Şubat 2022 16:28
Paris Saint-Germain'de Sergio Ramos, Real Madrid karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

Fransız ekibinden yapılan duyuruda, İspanyol savunma oyuncusunun sakatlığının devam ettiği ve bireysel çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Yaz transfer döneminde Real Madrid'den, PSG'ye bedelsiz bir şekilde transfer olan tecrübeli yıldız eski takımına karşı ilk kez rakip olma fırsatını kaçıracak.

PSG ile Real Madrid 15 Şubat Salı günü Paris'te karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

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