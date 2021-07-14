Sergio Ramos: "Real Madrid'e gol atarsam sevinemem"

İspanyol yıldız Sergio Ramos, PSG formasıyla Real Madrid'e karşı galibiyet alınırsa veya gol atarsa asla sevinemeyeceğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Sergio Ramos: 'Real Madrid'e gol atarsam sevinemem'
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14 Temmuz 2021 08:49
Real Madrid'de 15 yıllık kariyeri sonrası ayrılık yaşayan Sergio Ramos röportaj verdi.

Hayatın neler getireceğinin kestirilemediğini söyleyen Sergio Ramos, yeni takımı PSG'nin hedeflerini yerine getirmeye odaklandığını söyledi. İspanyol stoper PSG formasıyla Real Madrid'e karşı oynarsa ve gol atarsa sevinmeyeceğini ifade etti. Ramos açıklamasında "Günün birinde Real Madrid'e karşı oynayıp bir de gol atarsam asla sevinmem, galibiyete de sevinemem. Orası benim evim, ailem.." ifadelerini kullandı.

Yeni takım arkadaşları Neymar ve Mbappe'nin önemli yıldızlar olduğunu söyleyen Sergio Ramos, "Mbappe'nin kesinlikle PSG'de kalmasını tavsiye ederim. Üçümüz birlikte harika işler çıkarabiliriz." diye konuştu.

PSG'ye 35 yaşında imza atan ve kariyerinde çıktığı 716 maçta 104 golü 40 asisti bulunan savunmacı Sergio Ramos'un PSG'den yıllık 12 milyon euro garanti ücret alacağı belirtiliyor.


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