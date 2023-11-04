Sergio Ramos: "MANU'ya gitmek üzereydim"

Sezon başında Sevilla'ya transfer olan Sergio Ramos, transfer sürecine dair çarpıcı konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Sergio Ramos: 'MANU'ya gitmek üzereydim'
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04 Kasım 2023 16:43
Sezon başında PSG'den ayrılarak Sevilla'ya transfer olan İspanyol yıldız Sergio Ramos, kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İMZAYA YAKINDIM"

İsminin anıldığı Manchester United hakkında itirafta bulunan Ramos, "2014'te Vidic ve Ferdinand ayrıldıktan sonra Manchester United beni istedi. İmza atmaya çok yakındım, babam Manchester United'ın büyük bir taraftarıdır. Ancak kalmam gereken yerde, Real Madrid'de kalmaya karar verdim. Her şeyin dışında Manchester United çok saygı duyduğum bir kulüp. Premier Lig, oyunun hızı olarak çok farklı bir seviyede. Oradan herkesin öğreneceği şeyler var." dedi.

"HER ŞEYİMİ SEVILLA VERDİ"

Sevilla'ya transferi için konuşan Ramos, "Sevilla bana her şeyimi verdi. Beni futbolcu yapan kulüp diyebilirim. Bu renkleri ruhumda hissedebiliyorum. Geri dönmem istendiği anda benim için diğer bütün seçenekler geride kaldı. Burada olduğum her dakikadan keyif alıyorum." dedi.

37 yaşındaki Ramos, bu sezon Sevilla formasıyla çıktığı 7 maçta 1 asist kaydetti.

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