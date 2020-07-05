Sergio Ramos: 'La Liga'yı hakemler kazanmayacak'

Real Madrid, La Liga'nın 34. haftasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup ederek üst üste 7. lig zaferini aldı. Eflatun-Beyazlılarda zaferin mimari Sergio Ramos, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.



"ŞAMPİYONLUĞU İSTİYORUZ"



34 yaşındaki stoper yaptığı açıklamada; "11 final maçımız kaldı. Barcelona'yı tedirgin etmek için kazanmak zorundaydık ve öyle de oldu. Kendimize güveniyoruz. Bilbao maçının çok zor olacağını biliyorduk. Fiziksel olarak harika bir iş ortaya koyduk. La Liga şampiyonluğunu istiyoruz." dedi.



Maçın son bölümünde gördüğü sarı kart için konuşan kaptan Ramos; "Raul Garcia'nın ayağına biraz bastım ama onu görmüyordum ve arkamdaydı. Bunun kartlık bir faul olmadığını düşünüyorum." dedi.



"LA LIGA'YI HAKEMLER KAZANMAYACAK"



34 yaşındaki stoper hakemler hakkında yaptığı açıklamada; "La Liga hakemler tarafından kazanılmayacak ya da kaybedilmeyecek. Hakemler yerine oyunculara bakın. Hakemler oyunculara yardım etmek için sahadalar. Bazen doğru kararlar veriyorlar, bazen de yanlış." dedi.



kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Sergio Ramos, bu sezon La Liga'da takımına 10 gollük katkı sağladı.



