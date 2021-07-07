Sol bek, sağ bek, sol açık, stoper, ön libero, orta saha oynayan ve 127 gol, 40 asistlik performans yapan Sergio Ramos imza için Paris'te✈️



🏆 x5 La Liga

🏆 x2 Copa del Rey

🏆 x4 Süper Kupa

🏆 x4 Şampiyonlar Ligi

🏆 x4 World Club Cup

🏆 x2 Avrupa Şampiyonluğu

🏆 x1 Dünya Kupası pic.twitter.com/tybJvbUdhv



— Sporx (@sporx) July 7, 2021

Paris Saint-Germain ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlayan Sergio Ramos, sağlık kontrollerinden geçti.Real Madrid ile sözleşmesi sona eren ve 16 yıl boyunca formasını terlettiği Real Madrid'den ayrılan 36 yaşındaki efsane stoper, Fransız devinden gelen 2 yıllık sözleşme teklifini kabul ederek Paris'e gitti. PSG ile son detayları görüşecek olan Ramos, kısa süre içerisinde resmi imzayı atacak.Sergio Ramos ile PSG arasındaki anlaşma kısa süre içerisinde duyurulacak ve İspanyol oyuncu ilk kez ülkesi dışında bir kulübün formasını terletecek.Real Madrid formasını 671 kez giyen Sergio Ramos, başkent kulübünde 101 gol atıp 40 asist yaptı. 36 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca 26 kupa kazandı.