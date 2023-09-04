"Herkes gün olur evine geri döner!"



Sergio Ramos, 18 yıl sonra başladığı yere geri döndü!pic.twitter.com/7dvpJvWgeO



— Sporx (@sporx) September 4, 2023

Uzun süre Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan dünyaca ünlü İspanyol stoper Sergio Ramos, eski kulübü Sevilla'ya 18 yıl sonra geri döndü.Sevilla ile sözleşme imzalayan Ramos,dedi.İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; Ramos, Sevilla ile yaptığı anlaşma gereği 1 milyon euro'nun biraz üzerinde bir maaşa sahip olacak.Kariyeri boyunca 778 resmi kulüp maçına çıkan Sergio Ramos, bu maçlarda 110 gol 41 asisti bulunuyor.