Sergio Ramos, Boca Juniors ile masada

Sevilla'dan ayrıldıktan sonra boşta kalan Sergio Ramos için yeni bir gelişme gündeme geldi.



Relevo'da yer alan habere göre, Ramos, Boca Juniors ile görüşüyor.



İspanyol savunma oyuncusunun, Boca Juniors başkanı Juan Roman Riquelme ve kulübün teknik direktörü olan eski takım arkadaşı Fernando Gago ile temas halinde olduğu kaydedildi.



BOCA 5 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR



Ramos'un son kulübü Sevilla'dan yıllık 11 milyon euro aldığı, Boca'nın ise 38 yaşındaki futbolcuya şu anda 5 milyon euro yıllık ücret ödemeye hazır olduğu kaydedildi.



Sevilla'da geçen sezon 37 maçta sahaya çıkan Ramos, 7 gol attı ve 1 asist yaptı.



