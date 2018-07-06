Sergio Ramos: ''Bizi elemenin tek yolu maçı penaltılara götürmekti''

Dünya Kupası'na Rusya karşısında son 16 turunda veda eden İspanya Milli Takımı'nın kaptanı Sergio Ramos, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



''UMARIM SON DÜNYA KUPASI OLMAZ''



Ramos, penaltı atışlarıyla elendikleri maçın ardından "Başımız dik ayrılıyoruz buradan. Rusya maçı en başından beri penaltılara taşımaya çalıştı, bizi elemelerinin tek yolu buydu. Umarım bu jenerasyon için son Dünya Kupası bu olmaz. Kaptan olarak, arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Ruhlarını sahada bıraktılar." sözlerini kullandı.



