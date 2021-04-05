Sergio Ramos, ayrılık fitilini ateşledi

Real Madrid'in efsanevi kaptanı Sergio Ramos, sezon sonunda ayrılacağına dair haberler üzerine konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Sergio Ramos, ayrılık fitilini ateşledi
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05 Nisan 2021 15:44
Real Madrid'de tüm gözler sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan takımın efsanevi kaptanı Sergio Ramos'a çevrildi.

Geçtiğimiz hafta Marca'da yer alan haberde; Sergio Ramos'un sözleşme görüşmelerinde ilerleme kaydedilemediği ve yönetimin deneyimli stoperin ayrılığından endişe duyduğu belirtildi. Kulübün yaptığı düşük maaşlı ve tek sezonluk yeni teklifleri geri çeviren Sergio Ramos'un isteğinin ise uzun vadeli bir sözleşme olduğu vurgulandı.

Bu haber üzerine Deportes Cuatro'ya konuşan Sergio Ramos, "İstediğim kararı verme hakkını kazandım. Bundan sonra da Real Madrid formasıyla en üst düzeyde performans göstereceğim. Yapamazsam zaten kendi isteğimle evde otururum. Eğer iyiysem konuşmaya bile değmez. Ben yaşımdan memnunum ve gösterdiğim performans tesadüf değil." açıklamasını yaptı.

35 yaşındaki Sergio Ramos, 2005 yılında 27 milyon euro bonservisle Sevilla'dan Real Madrid'e transfer oldu. Real Madrid formasıyla 670 maça çıkan Ramos, bir stoper olmasına karşın 101 gol atıp 40 asist yaptı.

Sergio Ramos, Real Madrid'de oynadığı 16 yılda 22 kupa kazandı.




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