Sergio Ramos, ayrılık fitilini ateşledi





"Real Madrid'den ayrılacak mısın?" sorusuna Sergio Ramos; "İstediğim kararı verme hakkını kazandım!"



🏆x5 La Liga

🏆x2 Kral Kupası

🏆x4 Süper Kupa

🏆x4 Şampiyonlar Ligi

🏆x4 Kulüpler Dünya Kupası

🏆x2 Avrupa Şampiyonluğu

🏆x1 Dünya Kupası pic.twitter.com/QRoqabO5An



— Sporx (@sporx) April 5, 2021

Real Madrid'de tüm gözler sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan takımın efsanevi kaptanı Sergio Ramos'a çevrildi.Geçtiğimiz hafta Marca'da yer alan haberde; Sergio Ramos'un sözleşme görüşmelerinde ilerleme kaydedilemediği ve yönetimin deneyimli stoperin ayrılığından endişe duyduğu belirtildi. Kulübün yaptığı düşük maaşlı ve tek sezonluk yeni teklifleri geri çeviren Sergio Ramos'un isteğinin ise uzun vadeli bir sözleşme olduğu vurgulandı.Bu haber üzerine Deportes Cuatro'ya konuşan Sergio Ramos, "açıklamasını yaptı.35 yaşındaki Sergio Ramos, 2005 yılında 27 milyon euro bonservisle Sevilla'dan Real Madrid'e transfer oldu. Real Madrid formasıyla 670 maça çıkan Ramos, bir stoper olmasına karşın 101 gol atıp 40 asist yaptı.Sergio Ramos, Real Madrid'de oynadığı 16 yılda 22 kupa kazandı.