Sergio Ramos'a sürpriz teklif: Sevilla!

Sergio Ramos, altyapısından yetiştiği Sevilla'dan 5 yıllık sözleşme teklifi aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Sergio Ramos'a sürpriz teklif: Sevilla!
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12 Haziran 2021 15:27
Real Madrid ile olan sözleşmesi sona eren Sergio Ramos, altyapısından yetiştiği Sevilla'dan teklif aldı.

El Chiringuito'da yer alan habere göre; 2005'te Sevilla'dan Real Madrid'e transfer olan Sergio Ramos, 5 yıllık sözleşme teklifi aldı. Ayrıca, Sevilla'nın sözleşme sona erdikten sonra kulüpte çalışma teklifi de sunduğu belirtildi.

Real Madrid formasıyla 5 lig şampiyonluğu, 4 Şampiyonlar Ligi kazanan Sergio Ramos'un bu teklife sıcak baktığı ancak Real Madrid ile görüşmelerin sona ermesini beklediği kaydedildi.

1986'da Sevilla'nın Camas ilçesinde doğan Sergio Ramos, 27 milyon euro bonservisle Real Madrid'e transfer olup 671 kez formayı giydi. Ramos, Sevilla formasını da 45 resmi maçta terletti.


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