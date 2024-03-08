Sergio Perez: "RB20 ile rahat değilim"

Red Bull'ın deneyimli Meksikalı pilotu Sergio Perez yeni araç ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Sergio Perez: 'RB20 ile rahat değilim'
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08 Mart 2024 16:59
Geçtiğimiz sezon Red Bull'un takımlar şampiyonu olmasına önemli katkı sağlayan deneyimli Meksikalı pilot Sergio Perez yeni araçla ilgili açıklamalarda bulundu.

2024 aracı olan RB20'ye alışmakta şu an için zorlandığını söyleyen Sergio Perez, "RB19'dan farklı bir araç olduğunu net olarak söyleyebilirim. RB20'yi şu an için anlamakta zorlansamda yavaş yavaş araca alışmaya başladım. Hala takımla araç için konuşmalarımız devam ediyor." dedi.

Suudi Arabistan Grand Prix'inin, Bahreyn'e nazaran daha yakın geçeceğini söyleyen Sergio Perez şu açıklamalarla cümlelerini noktaladı:

"Yarış temposuna baktığınızda Bahreyn'in, Suudi Arabistan'dan çok farklı olduğunu söyleyebilirim. Ferrari'nin bize çok yakın olduğunu görebilirsiniz. Hatta Mercedes ve McLaren'in de."

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