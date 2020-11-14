Sergio Perez: 'İyi bir ilk turla istediğimizi alabiliriz'

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde 3. cepten başlayacak olan Sergio Perez, sıralama sonrası açıklamalarda bulundu.
Sergio Perez sıralama turları sonrası açıklamasında; "Islak zeminde güçlüydük, geçiş lastiklerinde iyiydik. Yarın her şey olabilir. Umuyorum sağlam bir ilk tur geçirip, iyi bir start alabiliriz ve oradan yola devam edebiliriz." dedi.
Sergio Perez sıralama turları sonrası açıklamasında; "Islak zeminde güçlüydük, geçiş lastiklerinde iyiydik. Yarın her şey olabilir. Umuyorum sağlam bir ilk tur geçirip, iyi bir start alabiliriz ve oradan yola devam edebiliriz." dedi.