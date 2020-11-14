Sergio Perez: 'İyi bir ilk turla istediğimizi alabiliriz'

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde 3. cepten başlayacak olan Sergio Perez, sıralama sonrası açıklamalarda bulundu.



Sergio Perez sıralama turları sonrası açıklamasında; "Islak zeminde güçlüydük, geçiş lastiklerinde iyiydik. Yarın her şey olabilir. Umuyorum sağlam bir ilk tur geçirip, iyi bir start alabiliriz ve oradan yola devam edebiliriz." dedi.



