Sergio Perez: "İyi bir ilk turla istediğimizi alabiliriz"

Sergio Perez, İstanbul GP'de sıralama turlarında kazandığı 3. sıra sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sergio Perez: 'İyi bir ilk turla istediğimizi alabiliriz'
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14 Kasım 2020 17:32
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde 3. cepten başlayacak olan Sergio Perez, sıralama sonrası açıklamalarda bulundu.

Sergio Perez sıralama turları sonrası açıklamasında; "Islak zeminde güçlüydük, geçiş lastiklerinde iyiydik. Yarın her şey olabilir. Umuyorum sağlam bir ilk tur geçirip, iyi bir start alabiliriz ve oradan yola devam edebiliriz." dedi.



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