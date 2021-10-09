Sergio Perez: "Benim için işler çok zorluydu"

Red Bull pilotu Sergio Perez, İstanbul Park'taki sıralama turlarının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sergio Perez: 'Benim için işler çok zorluydu'
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09 Ekim 2021 17:34
Red Bull pilotu Sergio Perez, İstanbul Park sıralama turlarında 7. sırayı elde etmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Sergio Perez'in sözleri:

"Çok zorluydu. Ancak atlatmayı başardık. Kaotik bir seanstı. Biraz daha yüksek bir sıram olsun isterdim ama yarın uzun bir yarış olacak. Her şey olabilir. Geleceğe bakacağız gelişmek için. Gride çıkacağız ve puanlar almaya çalışacağız."


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