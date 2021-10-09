Sergio Perez: 'Benim için işler çok zorluydu'

Red Bull pilotu Sergio Perez, İstanbul Park sıralama turlarında 7. sırayı elde etmesinin ardından açıklamalarda bulundu.



İşte Sergio Perez'in sözleri:



"Çok zorluydu. Ancak atlatmayı başardık. Kaotik bir seanstı. Biraz daha yüksek bir sıram olsun isterdim ama yarın uzun bir yarış olacak. Her şey olabilir. Geleceğe bakacağız gelişmek için. Gride çıkacağız ve puanlar almaya çalışacağız."



