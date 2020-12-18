Sergio Perez, 2021'de Red Bull F1 Takımı'nda yarışacak

Meksikalı pilot Sergio Perez, gelecek sezon Red Bull-Honda Formula 1 Takımı'nda yarışacak.



Red Bull-Honda'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Hollandalı sürücü Max Verstappen'in 2021 sezonundaki takım arkadaşı Sergio Perez olacak.



2019 sezonunun 13. ayağından itibaren Red Bull adına mücadele eden Alexander Albon ise test pilotu olarak takımın kadrosunda yer alacak.



2011'de başladığı F1 kariyerinde 10 kez podyuma çıkan Perez, tek birinciliğini bu sezon Sakhir Grand Prix'sinde elde etti.



30 yaşındaki Perez, son 7 yıldır yarıştığı ve 2021'de Aston Martin adını alacak Racing Point takımındaki koltuğunu Sebastian Vettel'e kaybetmişti.



