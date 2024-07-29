Sergio Oliveira'ya yeni talip!

Vasat performansı nedeniyle eleştirilen isimlerden biri olan Sergio Oliveiranın yeni sezonda takımda kalması beklenmiyor.
İŞTE YENİ TALİBİ
Portekiz ekibi Braga'nın yakın ilgi gösterdiği futbolcu için aynı ülkeden Santa Clara'nın da devreye girdiği öğrenildi.
Süper Lig'den de Eyüpspor'un gündeminde yer alan tecrübeli orta sahanın kısa süre içinde takımdan ayrılması bekleniyor.
GALATASARAY RAKAMLARI
Piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösterilen Sergio, 2022 yılında Porta'dan Galatasaray'a 3 milyon euro bonservis beddeliyle transfer olmuştu.
Galatasaray'da toplamda 58 maça çıkan 32 yaşındaki orta saha, 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
İŞTE YENİ TALİBİ
Portekiz ekibi Braga'nın yakın ilgi gösterdiği futbolcu için aynı ülkeden Santa Clara'nın da devreye girdiği öğrenildi.
Süper Lig'den de Eyüpspor'un gündeminde yer alan tecrübeli orta sahanın kısa süre içinde takımdan ayrılması bekleniyor.
GALATASARAY RAKAMLARI
Piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösterilen Sergio, 2022 yılında Porta'dan Galatasaray'a 3 milyon euro bonservis beddeliyle transfer olmuştu.
Galatasaray'da toplamda 58 maça çıkan 32 yaşındaki orta saha, 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.