Sergio Oliveira'ya İspanya'dan sürpriz talip

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Porto'dan kadrosuna kattığı Sergio Oliveira, Celta Vigo'nun radarında. Teknik direktörlüğünü Rafael Benitez'in yaptığı Celta Vigo'nun Portekizli futbolcunun transferi için girişimlere başladı iddia edildi.
AYRILIĞA YEŞİL IŞIK
İspanyol basınında yer alan habere göre Celta Vigo, Galatasaray'da bekleneni veremeyen Oliveira için sarı-kırmızılılarla kısa süre içinde görüşmelere başlayacak. Habere göre Sergio Oliveira da ayrılığa yeşil ışık yakmış durumda. Rafael Benitez'in tecrübeli futbolcunun transferinde ısrarcı olduğu haberin detayında yer aldı.
Haberde olası Oliveira transferinin maliyetiyle ilgili detaylara yer verilmedi. Galatasaray, Portekizli futbolcuyu geçtiğimiz sezonun başında Porto'dan 3 milyon euroya kadrosuna katmıştı. Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Sergio Oliveira sarı-kırmızılılardan yıllık 2 milyon 750 bin euro kazanıyor.
OLIVEIRA'NIN GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ
Galatasaray'ın şampiyon olarak tamamladığı 2022-2023 sezonunda sarı-kırmızılı formayla toplamda 34 maçta görev yaptı. Oliveira söz konusu maçlarda 4 gol atarken 5 asist yaptı. Sergio Oliveira 13 kez Portekiz Milli Takımı'nın formasını giydi.
AYRILIĞA YEŞİL IŞIK
İspanyol basınında yer alan habere göre Celta Vigo, Galatasaray'da bekleneni veremeyen Oliveira için sarı-kırmızılılarla kısa süre içinde görüşmelere başlayacak. Habere göre Sergio Oliveira da ayrılığa yeşil ışık yakmış durumda. Rafael Benitez'in tecrübeli futbolcunun transferinde ısrarcı olduğu haberin detayında yer aldı.
Haberde olası Oliveira transferinin maliyetiyle ilgili detaylara yer verilmedi. Galatasaray, Portekizli futbolcuyu geçtiğimiz sezonun başında Porto'dan 3 milyon euroya kadrosuna katmıştı. Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Sergio Oliveira sarı-kırmızılılardan yıllık 2 milyon 750 bin euro kazanıyor.
OLIVEIRA'NIN GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ
Galatasaray'ın şampiyon olarak tamamladığı 2022-2023 sezonunda sarı-kırmızılı formayla toplamda 34 maçta görev yaptı. Oliveira söz konusu maçlarda 4 gol atarken 5 asist yaptı. Sergio Oliveira 13 kez Portekiz Milli Takımı'nın formasını giydi.