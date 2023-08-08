Sergio Oliveira'ya İspanya'dan sürpriz talip

geçtiğimiz sezon Porto'dan kadrosuna kattığı Sergio, Celta Vigo'nun radarında. Teknik direktörlüğünüyaptığıPortekizli futbolcunun transferi için girişimlere başladı iddia edildi.İspanyol basınında yer alan habere göre Celta Vigo, Galatasaray'da bekleneni veremeyen Oliveira için sarı-kırmızılılarla kısa süre içinde görüşmelere başlayacak. Habere göre Sergio Oliveira da ayrılığa yeşil ışık yakmış durumda. Rafael Benitez'in tecrübeli futbolcunun transferinde ısrarcı olduğu haberin detayında yer aldı.Haberde olası Oliveira transferinin maliyetiyle ilgili detaylara yer verilmedi. Galatasaray, Portekizli futbolcuyu geçtiğimiz sezonun başında. Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Sergio Oliveira sarı-kırmızılılardan yıllıkGalatasaray'ın şampiyon olarak tamamladığı 2022-2023 sezonunda sarı-kırmızılı formayla toplamda 34 maçta görev yaptı. Oliveira söz konusu maçlarda 4 gol atarken 5 asist yaptı. Sergio Oliveira 13 kez Portekiz Milli Takımı'nın formasını giydi.