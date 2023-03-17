Sergio Oliveira: 'Sonucu hazmetmek zor'

Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira, Konyaspor maçı sonrası bir paylaşım yaptı.



Oliveira, "İnanılmaz bir seriden sonra, bugünkü sonucu hazmetmek zor. Gerçekten zor. Ama işler istediğimiz gibi gitmese de bir aradayız." dedi.



Zirvedeki yerlerini korumak istediklerini belirten Portekizli yıldız, "Çalışkanlığımız ve bağlılığımız mutlaka karşılığını alacaktır! Şimdi yeniden odaklanma ve zirvedeki yerimizi sağlamlaştırmak için çalışma zamanı." ifadelerini kullandı.



Oliveira ayrıca, "Taraftarlara söz veriyoruz. Maç boyunca bize verdiğiniz destek için teşekkür ederiz. Biz birlikteyiz!" açıklamasını yaptı.





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