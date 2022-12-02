Sergio Oliveira için yeni gelişme

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Sergio Oliveira'nın sakatlığıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.



Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası 45 gün takımdan ayrı kalacağı açıklanan Sergio Oliveira, son derece verimli bir tedavi süreci geçiriyor.



Sağlık ekibinin son kontrollerine göre, Portekizli futbolcunun dönüşü 30 gün seviyesine çekilmiş durumda.



Tecrübeli futbolcu tedaviye aynı şekilde cevap vermeyi sürdürürse, daha da kısa sürede takıma katılarak bir sürpriz yapabilir.





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