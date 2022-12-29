Sergio Oliveira: 'Görüşürüz Aslanlar!'

Galatasaraylı Sergio Oliveira, Demir Grup Sivasspor galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.



Sarı-kırmızılı takımın Portekizli yıldızı, galibiyetin ardından 2022 yılını lider kapatııkları için mutlu olduğunu dile getirdi.



Sergio Oliveira "Oynaması çok zor koşullar ancak yılın bu son maçını önemli bir galibiyetle bitirdiğimiz için mutluyum. Sivas'a giden tüm taraftarlarımıza çok teşekkürler. Şimdi yenilenme, performansımızın üzerinde çalışma ve tekrar yapma zamanı. Seneye görüşürüz aslanlar" ifadelerini kullandı.Se





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