Sergio Oliveira: "Galatasaray taraftarı kükrüyor!"

Galatasaray'ın Portekizli oyuncusu Sergio Oliveira, maç sonrası paylaşımında taraftara seslendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sergio Oliveira: 'Galatasaray taraftarı kükrüyor!'
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06 Eylül 2022 12:34
Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Sergio Oliveira, Gaziantep FK'yi 2-1 yendikleri maçın ardından sosyal medyadan düşüncelerini paylaştı.

İşte Sergio Oliveira'nın satırları:

"Kazanmak gibi güzel bir duygu yok ama zaferin tadı, evinizdeyse daha güzel, hatta tüm ikinci yarıyı 10 kişi oynamışken çok daha güzel.

Bu stadyum, bu taraftarlar, bu kükreme... Eşsiz ve direkt yüreğinize dokunuyor.

Çok mutluyuz. Ailemize bu galibiyeti kazandırdığımız için mutluyuz. Ancak, daha çok çalışmamız ve odaklanmamız gerektiğinin farkındayız."



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