Galatasaray'ın Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira, yeni sezonda formaya hasret kaldı. Geçen sezon Porto'dan 3 milyon avro bedelle Galatasaray'a transfer olan Oliveira, bu sezon yedek kulübesine hapsoldu.
Bu gelişmenin ardından ayrılık kararı alan Portekizli futbolcu menajerine takım bulması talimatını verdi.
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Bu gelişmenin ardından ayrılık kararı alan Portekizli futbolcu menajerine takım bulması talimatını verdi.
SERGIO OLIVEIRA FORMAYA HASRET KALDI HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ