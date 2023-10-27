29 Ekim

Sergio Oliveira formaya hasret kaldı!

Galatasaray'da sezon başında yapılan transferlerin gölgesinde kalan Sergio Oliveira, kulübeye mahkum oldu. Oliveira, bu sezon sadece üç maça ilk on birde çıktı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Sergio Oliveira formaya hasret kaldı!
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27 Ekim 2023 11:15
Galatasaray'ın Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira, yeni sezonda formaya hasret kaldı. Geçen sezon Porto'dan 3 milyon avro bedelle Galatasaray'a transfer olan Oliveira, bu sezon yedek kulübesine hapsoldu.

Bu gelişmenin ardından ayrılık kararı alan Portekizli futbolcu menajerine takım bulması talimatını verdi.

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