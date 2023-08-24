Sergio Oliveira'dan yıllar sonra bir ilk

Sergio Oliviera, Ağustos 2007'den bu yana Avrupa kupası deplasmanında frikik golü atan ilk Galatasaray oyuncusu oldu.

, Fotoğraf; AA
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Sergio Oliveira'dan yıllar sonra bir ilk
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24 Ağustos 2023 12:52
Son güncelleme 24 Ağustos 2023 12:53
Galatasaray'ın Molde'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın skorunu dengeleyen isim 24. dakikada Sergio Oliveira oldu.

Opta'nın verilerine göre; Molde filelerini havalandıran Sergio Oliviera, Ağustos 2007'den (Volkan Yaman vs Slaven Belupo) bu yana Avrupa kupası deplasmanında frikik golü atan ilk Galatasaray oyuncusu oldu.  




 


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