Galatasaray'ın Molde'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın skorunu dengeleyen isim 24. dakikada Sergio Oliveira oldu.
Opta'nın verilerine göre; Molde filelerini havalandıran Sergio Oliviera, Ağustos 2007'den (Volkan Yaman vs Slaven Belupo) bu yana Avrupa kupası deplasmanında frikik golü atan ilk Galatasaray oyuncusu oldu.
Opta'nın verilerine göre; Molde filelerini havalandıran Sergio Oliviera, Ağustos 2007'den (Volkan Yaman vs Slaven Belupo) bu yana Avrupa kupası deplasmanında frikik golü atan ilk Galatasaray oyuncusu oldu.