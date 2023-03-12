Galatasaray taraftarından takıma müthiş destek... En son iç sahada Trabzonspor'u mağlup eden Sarı-Kırmızılılar 1 ay sonra seyircisiyle buluşurken, Kasımpaşa karşısında alınan galibiyet Nef Stadı'nda büyük sevinç yarattı.Biletleri daha öncelikli satıştayken tüketen Galatasaray taraftarı, tribünleri tamamen doldurdu. Kritik anlarda oyuncuları ateşleyen tribünlerin desteği, takımın maestrosu Sergio Oliveira'yı çok etkiledi.Galibiyetin ardından yaptığı paylaşımdaifadelerine yer veren Portekizli futbolcu, 11.22 km ile Kasımpaşa karşısında Galatasaray'ın en fazla mesafe kat eden oyuncusu oldu.