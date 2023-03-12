Galatasaray taraftarından takıma müthiş destek... En son iç sahada Trabzonspor'u mağlup eden Sarı-Kırmızılılar 1 ay sonra seyircisiyle buluşurken, Kasımpaşa karşısında alınan galibiyet Nef Stadı'nda büyük sevinç yarattı.
OLIVEIRA'YI ÇOK ETKİLEDİ
Biletleri daha öncelikli satıştayken tüketen Galatasaray taraftarı, tribünleri tamamen doldurdu. Kritik anlarda oyuncuları ateşleyen tribünlerin desteği, takımın maestrosu Sergio Oliveira'yı çok etkiledi.
11 KİLOMETREYİ AŞTI
Galibiyetin ardından yaptığı paylaşımda, "Gerçekten futboldan daha fazlası. Ne atmosfer, ne gece ama... Hep birlikte 3 puan dapa aldık ve hâlâ açız" ifadelerine yer veren Portekizli futbolcu, 11.22 km ile Kasımpaşa karşısında Galatasaray'ın en fazla mesafe kat eden oyuncusu oldu.
OLIVEIRA'YI ÇOK ETKİLEDİ
Biletleri daha öncelikli satıştayken tüketen Galatasaray taraftarı, tribünleri tamamen doldurdu. Kritik anlarda oyuncuları ateşleyen tribünlerin desteği, takımın maestrosu Sergio Oliveira'yı çok etkiledi.
11 KİLOMETREYİ AŞTI
Galibiyetin ardından yaptığı paylaşımda, "Gerçekten futboldan daha fazlası. Ne atmosfer, ne gece ama... Hep birlikte 3 puan dapa aldık ve hâlâ açız" ifadelerine yer veren Portekizli futbolcu, 11.22 km ile Kasımpaşa karşısında Galatasaray'ın en fazla mesafe kat eden oyuncusu oldu.