Sergio Oliveira'dan taraftara övgü

1 aylık arada takımını çok özleyen Galatasaray taraftarı, Nef Stadı'nı tamamen doldurdu. Tribünlerden etkilenen Aslan'ın maestrosu Sergio Oliveira, "Ne atmosfer, ne gece ama... 3 puan aldık ve hâlâ açız" ifadelerini kullandı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Sergio Oliveira'dan taraftara övgü
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12 Mart 2023 12:00
Sergio Oliveira
Sergio Oliveira
Galatasaray
Galatasaray taraftarından takıma müthiş destek... En son iç sahada Trabzonspor'u mağlup eden Sarı-Kırmızılılar 1 ay sonra seyircisiyle buluşurken, Kasımpaşa karşısında alınan galibiyet Nef Stadı'nda büyük sevinç yarattı.

OLIVEIRA'YI ÇOK ETKİLEDİ

Biletleri daha öncelikli satıştayken tüketen Galatasaray taraftarı, tribünleri tamamen doldurdu. Kritik anlarda oyuncuları ateşleyen tribünlerin desteği, takımın maestrosu Sergio Oliveira'yı çok etkiledi.

11 KİLOMETREYİ AŞTI

Galibiyetin ardından yaptığı paylaşımda, "Gerçekten futboldan daha fazlası. Ne atmosfer, ne gece ama... Hep birlikte 3 puan dapa aldık ve hâlâ açız" ifadelerine yer veren Portekizli futbolcu, 11.22 km ile Kasımpaşa karşısında Galatasaray'ın en fazla mesafe kat eden oyuncusu oldu. 

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