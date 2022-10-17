Sergio Oliveira'dan taraftara mesaj!

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Sergio Oliveira Kayserispor mağlubiyetinin ardından sosyal medya hesabından taraftara mesaj verdi.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Sergio Oliveira'dan taraftara mesaj!
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17 Ekim 2022 08:26
Sergio Oliveira
Sergio Oliveira
Galatasaray
Galatasaray Süper Lig 'de 10. hafta maçında deplasmanda Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-Kırmızılı taraftarlar mağlubiyet sonrası büyük üzüntü yaşarken oynanan futbolu eleştirdi.

Sarı-Kırmızılı takımın Portekizli oyuncusu Sergio Oliveira instagram hesabından paylaşım yaparak taraftara mesaj verdi.

OLIVEIRA'NIN PAYLAŞIMI

"Futbolda inanılmaz günler ve kötü günler vardır. Bununla yaşamamız gerekiyor. Futbolda her zaman sonraki günlerde daha fazla çalışmak ve hatalardan ders çıkarmak ve daha iyisini dememek için bir şans var. Ama futbolda ve hayatta en önemli şey asla pes etmemektir. Bu bir maraton, koşu değil. Biz her zaman birlikteyiz."



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