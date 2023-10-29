29 Ekim

Sergio Oliveira'dan Süper Lig'de bir ilk!

Galatasaray'ın Rizespor'a konuk olduğu maçın ikinci yarısında oyuna giren Sergio Oliveira, gösterdiği performansla parmak ısırttı. Portekizli orta saha, bu sezon bir ilke imza attı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Sergio Oliveira'dan Süper Lig'de bir ilk!
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29 Ekim 2023 11:57
Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında Rizespor, Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabakada Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın performansı dikkat çekti. Tecrübeli orta saha, sarı-kırmızılı formayla bu sezon bir ilki başardı.

Galatasaray'da Okan Buruk'un maçın ikinci yarısının başında yaptığı 3 hamle arasında Sergio Oliveira da yer aldı. Sergio Oliveira, Kerem Demirbay'ın yerine oyuna dahil oldu.

CEZA SAHASI DIŞINDAN ATTI

Karşılaşmanın 68'inci dakikasında Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın kazandığı top sonrası orta sahada Sergio Oliveira topla buluştu. Sergio Oliveira'nın sert şutunda Emirhan Topçu'ya çarpan meşin yuvarlak yön değiştirdi ve fileleri havalandırdı.

Sergio Oliveira'nın attığı bu golle birlikte Galatasaray, Rizespor deplasmanında 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Sarı-kırmızılıların tecrübeli orta sahası bu sezon Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek Sergio Oliveira'nın güncel piyasa değeri 6 milyon euro. 



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