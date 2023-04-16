Sergio Oliveira'dan müthiş rakamlar

Galatasaray evinde ağırladığı Kayserispor'u 6-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda ciddi bir adım attı.



Sarı kırmızılıların Portekizli yıldızı Sergio Oliveira, mücadelede öne çıkan isimlerden biri oldu.



Orta sahada bir maestro gibi takımı yöneten Oliveira, 90 dakikayı golsüz tamamlamasına rağmen istatistikleriyle parmak ısırttı.



Portekizli futbolcu, 1 asist, 98 topla buluşma, %92 pas isabet oranı, 4 kilit pas, 7'de 5 isabetli uzun top, 9'da 5 ikili mücadele kazanma ve 5 top çalmayla oynadı.





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