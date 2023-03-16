Sergio Oliveira'dan Konyaspor maçı öncesi mesaj!

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Sergio Oliveira, Konyaspor maçı öncesi bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sergio Oliveira'dan Konyaspor maçı öncesi mesaj!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Mart 2023 12:20
Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Oliveira, Konyaspor maçı öncesi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Tecrübeli oyuncu yaptığı açıklamada, "Yarın bir buçuk aydan fazla bir süre sonra ilk deplasman maçımız olacak. Aslanlar, bu uzun yolculuğa devam etmemiz için desteğiniz şart." ifadelerini kullandı.

Sergio ayrıca, "Nef Stadyumu'nun muhteşem atmosferini gittiğimiz her yere hissettirelim ve yayalım." açıklamasını yaptı.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu Galatasaray ile toplam 23 maça çıktı. 2 gol ve 4 asist yapma başarısı gösterdi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Google'da şu an en çok arananlar

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery