Sergio Oliveira'dan Konyaspor maçı öncesi mesaj!

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Oliveira, Konyaspor maçı öncesi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.



Tecrübeli oyuncu yaptığı açıklamada, "Yarın bir buçuk aydan fazla bir süre sonra ilk deplasman maçımız olacak. Aslanlar, bu uzun yolculuğa devam etmemiz için desteğiniz şart." ifadelerini kullandı.



Sergio ayrıca, "Nef Stadyumu'nun muhteşem atmosferini gittiğimiz her yere hissettirelim ve yayalım." açıklamasını yaptı.



30 yaşındaki orta saha oyuncusu Galatasaray ile toplam 23 maça çıktı. 2 gol ve 4 asist yapma başarısı gösterdi.





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